В результате ДТП с такси в Тюменской области пострадали два человека

На 181-м километре трассы Курган — Тюмень произошло ДТП с участием автомобиля такси. Пострадали два человека.

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

«Водитель автомобиля Renault Logan допустил выезд на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с автомобилем KIA Picanto. В результате инцидента вторая иномарка съехала в кювет», — заявили в пресс-службе.

Пострадали водители обеих иномарок. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее, как сообщало URA.RU, прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль разбирательство ДТП с участием пьяного подростка.