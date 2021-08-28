В результате ДТП с такси в Тюменской области пострадали два человека

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На 181-м километре трассы Курган — Тюмень произошло ДТП с участием автомобиля такси. Пострадали два человека.
В результате ДТП с такси в Тюменской области пострадали два человека
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

«Водитель автомобиля Renault Logan допустил выезд на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с автомобилем KIA Picanto. В результате инцидента вторая иномарка съехала в кювет», — заявили в пресс-службе.

Пострадали водители обеих иномарок. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее, как сообщало URA.RU, прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль разбирательство ДТП с участием пьяного подростка.

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