Два человека погибли в ДТП под Тамбовом

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Два человека погибли, ещё трое пострадали в результате столкновения двух легковушек и грузовика на автодороге Р-22 «Каспий» в Сампурском районе Тамбовской области.
Два человека погибли в ДТП под Тамбовом
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

«По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes. После этого легковушка по инерции продолжила движение и врезалась в Hyundai Tucson», — говорится в сообщении.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Воскресенском районе Нижегородской области погибли два человека. 

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