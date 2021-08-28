Два человека погибли в ДТП под Тамбовом

Два человека погибли, ещё трое пострадали в результате столкновения двух легковушек и грузовика на автодороге Р-22 «Каспий» в Сампурском районе Тамбовской области.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

«По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes. После этого легковушка по инерции продолжила движение и врезалась в Hyundai Tucson», — говорится в сообщении.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Воскресенском районе Нижегородской области погибли два человека.