Два человека погибли в ДТП под Тамбовом
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
«По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes. После этого легковушка по инерции продолжила движение и врезалась в Hyundai Tucson», — говорится в сообщении.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Воскресенском районе Нижегородской области погибли два человека.