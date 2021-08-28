Неизвестные сообщили о «минировании» самолёта рейса Москва — Геленджик, находящегося в аэропорту Домодедово, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Поступило сообщение об угрозе взрыва самолёта в аэропорту Домодедово. Он должен был вылететь в Геленджик», — сказали агентству.

Как уточняется, Airbus A320 должен был вылететь в 11:25 мск, в настоящее время его проверяют.