ТАСС: неизвестные сообщили о «минировании» самолёта рейса Москва — Геленджик
Неизвестные сообщили о «минировании» самолёта рейса Москва — Геленджик, находящегося в аэропорту Домодедово, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
- АГН «Москва»
«Поступило сообщение об угрозе взрыва самолёта в аэропорту Домодедово. Он должен был вылететь в Геленджик», — сказали агентству.
Как уточняется, Airbus A320 должен был вылететь в 11:25 мск, в настоящее время его проверяют.
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