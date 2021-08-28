В МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами в Башкирии

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В ГУ МЧС Башкирии рассказали о ситуации с лесными пожарами в регионе.
В МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами в Башкирии
  • РИА Новости

«За прошедшие сутки возникло шесть очагов лесных пожаров на общей площади 25,2 га. Ликвидировано пять очагов лесных пожаров на общей площади 58,6 га», — сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что «продолжают действовать девять очагов лесных пожаров на общей площади 2673,5 га».

26 августа губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с премьером России Михаилом Мишустиным сообщал, что ситуация с лесными пожарами на границе Мордовии и Нижегородской области непростая, но взята под контроль.

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