В ДТП в Новосибирске погибли три человека

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Три человека погибли в ДТП, произошедшем в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Новосибирской области.
В ДТП в Новосибирске погибли три человека
  • РИА Новости

«28 августа 2021 года, около 05:30 (01:30 мск), на территории Дзержинского района неустановленный водитель, двигаясь на автомобиле ВАЗ-2114 по улице Полякова в сторону проспекта Дзержинского в пути следования у дома № 169 корпус 2 совершил наезд на препятствие. В результате ДТП двое неустановленных мужчин в возрасте около 20 лет, одна девушка в возрасте около 17 лет, находящиеся в автомобиле, получили травмы не совместимые с жизнью», — сообщили в ведомстве.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Воскресенском районе Нижегородской области погибли два человека. 

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