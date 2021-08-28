Реконструкция ВПП в аэропорту Кемерово не повлияет на график авиарейсов

Реконструкция взлётно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту имени Алексея Леонова в Кемерове не повлияет на график авиарейсов, заявили в Минтрансе Кузбасса.

В региональном ведомстве отметили, что завершить проектную часть работы и получить заключение от ФАУ «Главгосэкспертиза России» планируется в феврале 2022 года.

«Ориентировочное время начала строительно-монтажных работ — июнь-июль 2022 года. Все работы планируется выполнить без внесения изменений в график полётов, чтобы не создавать дискомфорт жителям и гостям Кузбасса», — приводит ТАСС комментарий представителей Минтранса.

В мае президент России Владимир Путин присвоил аэропортам в Кемерове и Новокузнецке имена российских космонавтов Алексея Леонова и Бориса Волынова.