Реконструкция ВПП в аэропорту Кемерово не повлияет на график авиарейсов

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Реконструкция взлётно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту имени Алексея Леонова в Кемерове не повлияет на график авиарейсов, заявили в Минтрансе Кузбасса.

В региональном ведомстве отметили, что завершить проектную часть работы и получить заключение от ФАУ «Главгосэкспертиза России» планируется в феврале 2022 года.

«Ориентировочное время начала строительно-монтажных работ — июнь-июль 2022 года. Все работы планируется выполнить без внесения изменений в график полётов, чтобы не создавать дискомфорт жителям и гостям Кузбасса», — приводит ТАСС комментарий представителей Минтранса.

В мае президент России Владимир Путин присвоил аэропортам в Кемерове и Новокузнецке имена российских космонавтов Алексея Леонова и Бориса Волынова.

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