Команда России выиграла в конкурсе «Морской десант» в рамках «АрМИ-2021»

Российская команда одержала победу в конкурсе «Морской десант» Армейских международных игр, проходящем на полигонах в Приморье.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

«Победа досталась в упорной борьбе с сильнейшими морпехами Китая, Ирана, Венесуэлы, а также дебютантами игр — военнослужащими Абхазии и Южной Осетии», — говорится в официальном заявлении.

Финальный этап включал в себя прохождение маршрута длиной в 5 км по пересечённой местности, после чего команды должны были выполнить стрельбу и сдать нормативы по переносу условно раненого.

В результате состязаний первое место заняли морпехи из России, второе — из Китая. Тройку лидеров замыкают военнослужащие из Ирана.

В Подмосковье с 22 августа по 4 сентября проходят Армейские международные игры «АрМИ-2021». Зрители смогут увидеть состязания танковых экипажей на этапах «Эстафета» и «Индивидуальная гонка».