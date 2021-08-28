Команда России выиграла в конкурсе «Морской десант» в рамках «АрМИ-2021»

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Российская команда одержала победу в конкурсе «Морской десант» Армейских международных игр, проходящем на полигонах в Приморье.
Команда России выиграла в конкурсе «Морской десант» в рамках «АрМИ-2021»
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

«Победа досталась в упорной борьбе с сильнейшими морпехами Китая, Ирана, Венесуэлы, а также дебютантами игр — военнослужащими Абхазии и Южной Осетии», — говорится в официальном заявлении.

Финальный этап включал в себя прохождение маршрута длиной в 5 км по пересечённой местности, после чего команды должны были выполнить стрельбу и сдать нормативы по переносу условно раненого. 

В результате состязаний первое место заняли морпехи из России, второе — из Китая. Тройку лидеров замыкают военнослужащие из Ирана.

В Подмосковье с 22 августа по 4 сентября проходят Армейские международные игры «АрМИ-2021». Зрители смогут увидеть состязания танковых экипажей на этапах «Эстафета» и «Индивидуальная гонка».

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