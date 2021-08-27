В Краснодарском крае перед судом предстанут обвиняемые в создании крупной финансовой пирамиды

В Краснодарском крае перед судом предстанут организатор крупной финансовой пирамиды и четыре его сообщника.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Установлено, что злоумышленники с 15 мая 2014 года по 26 февраля 2019 года под видом кредитно-потребительских кооперативов занимались деятельностью по привлечению денежных средств.

Они заключали с пострадавшими договоры о передаче личных сбережений, а проценты по вкладам выплачивались за счёт денег других вкладчиков. Пострадали 1197 человек, ущерб оценивается в 873 млн рублей.

Фигуранты находятся под стражей. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Краснодара.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане общее количество пострадавших от деятельности финансовых пирамид составляет около 4 тыс. человек.