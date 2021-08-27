В Ижевске рассказали о развитии городского троллейбусного парка

Короткая ссылка
В Ижевске вышли на линию четыре троллейбуса из Москвы. Всего планируется поставка 50 единиц техники.
В Ижевске рассказали о развитии городского троллейбусного парка
  • © Ижевск / wikipedia.org

Об этом сообщает izhlife.ru.

«Это машины, которые пришли в Ижевск безвозмездно по решению правительства Москвы. Троллейбусы заменяются на электробусы, и машины, которые освобождаются, отправляются по городам России», — заявил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Он выразил надежду, что троллейбусы будут служить горожанам очень долго.

Со своей стороны, гендиректор МУП «ИжГЭТ» Андрей Батов отметил, что каждый месяц планируется выпускать на маршруты по три-четыре новые единицы транспорта.

Всего в парке города насчитывается 186 троллейбусов. Из них постоянно на линии работают 125—128.

Ранее НТВ сообщало, что в Нижнем Новгороде в преддверии Дня города открыли первый маршрут, по которому станут курсировать электробусы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить