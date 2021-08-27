В Ижевске рассказали о развитии городского троллейбусного парка

В Ижевске вышли на линию четыре троллейбуса из Москвы. Всего планируется поставка 50 единиц техники.

Об этом сообщает izhlife.ru.

«Это машины, которые пришли в Ижевск безвозмездно по решению правительства Москвы. Троллейбусы заменяются на электробусы, и машины, которые освобождаются, отправляются по городам России», — заявил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Он выразил надежду, что троллейбусы будут служить горожанам очень долго.

Со своей стороны, гендиректор МУП «ИжГЭТ» Андрей Батов отметил, что каждый месяц планируется выпускать на маршруты по три-четыре новые единицы транспорта.

Всего в парке города насчитывается 186 троллейбусов. Из них постоянно на линии работают 125—128.

Ранее НТВ сообщало, что в Нижнем Новгороде в преддверии Дня города открыли первый маршрут, по которому станут курсировать электробусы.