На станции БКЛ «Марьина Роща» планируют установить самые длинные в Москве эскалаторы

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На станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии Московского метрополитена планируют установить самые длинные в столице эскалаторы.
На станции БКЛ «Марьина Роща» планируют установить самые длинные в Москве эскалаторы
  • ©портал мэра и правительства Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Там будут самые длинные эскалаторы в Москве — 130 м. Пока первенство держит «Парк Победы»: там почти 127 м. Только представьте, сколько сил надо строителям, чтобы не просто спуститься на такую глубину, но и строить там тоннели и станцию», — заявил мэр Сергей Собянин на своей странице в сети «ВКонтакте».

По его словам, «Марьина Роща» — одна из наиболее сложных станций БКЛ.

Строительство предполагается завершить в 2022 году. Со станции можно будет перейти на одноимённую станцию Люблинско-Дмитровской линии, а также на МЦД-2.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.

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