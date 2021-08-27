На станции БКЛ «Марьина Роща» планируют установить самые длинные в Москве эскалаторы
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Там будут самые длинные эскалаторы в Москве — 130 м. Пока первенство держит «Парк Победы»: там почти 127 м. Только представьте, сколько сил надо строителям, чтобы не просто спуститься на такую глубину, но и строить там тоннели и станцию», — заявил мэр Сергей Собянин на своей странице в сети «ВКонтакте».
По его словам, «Марьина Роща» — одна из наиболее сложных станций БКЛ.
Строительство предполагается завершить в 2022 году. Со станции можно будет перейти на одноимённую станцию Люблинско-Дмитровской линии, а также на МЦД-2.
Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.