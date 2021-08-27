Форум об инновационных технологиях в дорожном строительстве пройдёт в Сочи в сентябре

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Международный форум «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве» пройдёт 13—15 сентября в Сочи.
Форум об инновационных технологиях в дорожном строительстве пройдёт в Сочи в сентябре
  • © Serguei Fomine / Global Look Press

Об этом сообщает газета «Известия».

Мероприятие состоится при участии правительства России, Минтранса и Минстроя, Федерального дорожного агентства, ГУОБДД МВД России.

В числе основных тем: новые возможности от реализации проекта М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань с продлением трассы до Екатеринбурга, развитие опорной сети скоростных дорог в России, перспективы, вызовы и инновационные решения в отрасли.

Также запланирована выставка, на которой будут представлены разработки в области проектирования, строительства, ремонта и содержания дорог, интеллектуальные транспортные системы, технологии, отвечающие за безопасность.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области отремонтировали свыше 77% дорог от запланированных на 2021 год.

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