Форум об инновационных технологиях в дорожном строительстве пройдёт в Сочи в сентябре
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Об этом сообщает газета «Известия».
Мероприятие состоится при участии правительства России, Минтранса и Минстроя, Федерального дорожного агентства, ГУОБДД МВД России.
В числе основных тем: новые возможности от реализации проекта М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань с продлением трассы до Екатеринбурга, развитие опорной сети скоростных дорог в России, перспективы, вызовы и инновационные решения в отрасли.
Также запланирована выставка, на которой будут представлены разработки в области проектирования, строительства, ремонта и содержания дорог, интеллектуальные транспортные системы, технологии, отвечающие за безопасность.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области отремонтировали свыше 77% дорог от запланированных на 2021 год.