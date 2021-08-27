Краснодару передали боевое знамя времён Великой Отечественной войны

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В Краснодаре прошла торжественная церемония передачи боевого знамени 59-й гвардейской стрелковой дивизии.
Краснодару передали боевое знамя времён Великой Отечественной войны
  • © пресс-служба администрации Краснодарского края

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Знамя возвращено по решению министра обороны России Сергея Шойгу.

«Наш край с честью и великим уважением перед памятью наших предков будет хранить эту боевую реликвию», — сказал вице-губернатор Александр Власов.

Дивизия была сформирована в 1942 году в Армавире. Она принимала участие в освобождении Румынии, Болгарии, а также Будапешта и Вены.

Ранее ФАН сообщало, что музейный комплекс «Самбекские высоты» получит 15 оригинальных боевых знамён воинских частей Красной армии, освобождавших Ростовскую область во время Великой Отечественной войны.

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