Крымские специалисты представили собственную разработку вездехода на форуме «Армия-2021»

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Крымские специалисты представили собственную разработку вездехода на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» в Симферополе.
Крымские специалисты представили собственную разработку вездехода на форуме «Армия-2021»
  • Reuters

Об этом сообщает ФАН.

Колёсный снегоболотоход получил название Crimean Forester F2000. Он представляет собой восьмиместный внедорожник повышенной проходимости и производится на алуштинском частном предприятии ООО «Пик».

«Машина повышенной проходимости для лесных труднодоступных участков. Производится автомобиль в Крыму, в Алуште на данный момент. Каркасная рама — это полностью разработка нашей фирмы. Двигатель установлен Toyota Land Cruiser, ходовая часть — Mitsubishi Pajero», — заявил соучредитель фирмы и главный конструктор Вячеслав Бабийчук.

Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», на форуме «Армия-2021» представили модификацию АК-12 для спецназа.

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