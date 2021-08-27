Прокурор Тюменской области взял под контроль разбирательство ДТП с участием пьяного подростка

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял под контроль разбирательство ДТП с участием пьяного подростка.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного ведомства.

Авария произошла рано утром 27 августа. 16-летний нетрезвый подросток за рулём автомобиля съехал в кювет на трассе Омутинское — Армизонское. Пострадали два несовершеннолетних пассажира.

В пресс-службе областного ГИБДД рассказали, что показания алкотестера составили 0,76 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что жителя Калининграда приговорили к шести годам лишения свободы за автомобильную аварию со смертельным исходом.