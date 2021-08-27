На фестивале «РобоАрмия» в Подмосковье представили новые разработки в области ИИ

На фестивале «РобоАрмия» в Московской области представили новые разработки в сфере искусственного интеллекта.

Как сообщает телеканал «360», этот фестиваль — часть международного форума «Армия».

«Представлены уникальные экспонаты и мастер-классы, на которых молодые специалисты могут повысить свою квалификацию, а бизнесмены — заявить о себе на рынке», — заявили в региональном Комитете по туризму.

На выставке можно увидеть передовые системы в области информационных технологий и ИИ. Участниками программы стали Россия, Армения, Вьетнам, Белоруссия, Алжир, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Узбекистан и Сербия.

Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», на форуме «Армия-2021» представили модификацию АК-12 для спецназа.