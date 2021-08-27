В Кировской области назначен новый министр промышленности

Министром промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области назначен Владимир Сысолятин. Его кандидатуру утвердили в Минпромторге России.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на правительство региона.

Сысолятин стал и.о. главы областного ведомства в марте. 26 августа губернатор Игорь Васильев подписал указ о назначении.

Политическую карьеру Сысолятин начал в 2002 году. Был членом Совфеда, входил в комитеты Совфеда по вопросам местного самоуправления и по экономической политике, предпринимательству и собственности Москвы. Также занимал должности зампреда кировского правительства, зампреда правительства области.

В марте ИА «Удмуртия» сообщало, что Виктор Кушко занял пост уполномоченного по правам человека в Удмуртии.