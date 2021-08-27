В ЦВО заявили об обнаружении пилотов разбившегося под Пермью Су-24
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«Совершившие катапультирование с потерпевшего аварию в 95 км западнее города Пермь самолёта Су-24 члены экипажа обнаружены. В настоящее время они находятся в ближайшем лечебном учреждении. Жизни пилотов ничего не угрожает», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее стало известно, что самолёт Су-24 разбился под Пермью, лётчики катапультировались.
По данным источника агентства, самолёт садился в Перми на дозаправку.