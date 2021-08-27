В ЦВО заявили об обнаружении пилотов разбившегося под Пермью Су-24

Короткая ссылка
Экипаж разбившегося в Пермском крае самолёта Су-24 найден, здоровью пилотов ничего не угрожает. Об этом заявили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
В ЦВО заявили об обнаружении пилотов разбившегося под Пермью Су-24
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Совершившие катапультирование с потерпевшего аварию в 95 км западнее города Пермь самолёта Су-24 члены экипажа обнаружены. В настоящее время они находятся в ближайшем лечебном учреждении. Жизни пилотов ничего не угрожает», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее стало известно, что самолёт Су-24 разбился под Пермью, лётчики катапультировались.

По данным источника агентства, самолёт садился в Перми на дозаправку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить