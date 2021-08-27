В ЦВО заявили об обнаружении пилотов разбившегося под Пермью Су-24

Экипаж разбившегося в Пермском крае самолёта Су-24 найден, здоровью пилотов ничего не угрожает. Об этом заявили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

«Совершившие катапультирование с потерпевшего аварию в 95 км западнее города Пермь самолёта Су-24 члены экипажа обнаружены. В настоящее время они находятся в ближайшем лечебном учреждении. Жизни пилотов ничего не угрожает», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее стало известно, что самолёт Су-24 разбился под Пермью, лётчики катапультировались.

По данным источника агентства, самолёт садился в Перми на дозаправку.