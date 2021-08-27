На Ставрополье в результате ДТП погибли три человека

В Изобильненском городском округе Ставрополья три человека погибли в результате травм, полученных при лобовом столкновении двух автомобилей, сообщили в УГИБДД России по региону.

Об этом пишет newstracker.ru.

Авария произошла на дороге Изобильный — Рыздвяный. Водитель одного из автомобилей (Hyundai) набрал слишком высокую скорость и потерял контроль над управлением.

В результате машина выехала на встречную полосу и столкнулась со встречной Lada Largus. На месте происшествия погиб водитель Hyundai.

«В реанимацию доставили водителя и двух пассажиров Lada, впоследствии оба пассажира скончались. Водитель получил тяжёлые травмы», — уточнили в управлении.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», на Кубани двое погибли в результате лобового столкновения машин.