На Ставрополье в результате ДТП погибли три человека

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В Изобильненском городском округе Ставрополья три человека погибли в результате травм, полученных при лобовом столкновении двух автомобилей, сообщили в УГИБДД России по региону.
На Ставрополье в результате ДТП погибли три человека
  • © УГИБДД по Ставропольскому краю

Об этом пишет newstracker.ru.

Авария произошла на дороге Изобильный — Рыздвяный. Водитель одного из автомобилей (Hyundai) набрал слишком высокую скорость и потерял контроль над управлением.

В результате машина выехала на встречную полосу и столкнулась со встречной Lada Largus. На месте происшествия погиб водитель Hyundai.

«В реанимацию доставили водителя и двух пассажиров Lada, впоследствии оба пассажира скончались. Водитель получил тяжёлые травмы», — уточнили в управлении.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», на Кубани двое погибли в результате лобового столкновения машин.

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