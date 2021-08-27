На Ставрополье в результате ДТП погибли три человека
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Об этом пишет newstracker.ru.
Авария произошла на дороге Изобильный — Рыздвяный. Водитель одного из автомобилей (Hyundai) набрал слишком высокую скорость и потерял контроль над управлением.
В результате машина выехала на встречную полосу и столкнулась со встречной Lada Largus. На месте происшествия погиб водитель Hyundai.
«В реанимацию доставили водителя и двух пассажиров Lada, впоследствии оба пассажира скончались. Водитель получил тяжёлые травмы», — уточнили в управлении.
Как ранее сообщал портал «Юга.ру», на Кубани двое погибли в результате лобового столкновения машин.