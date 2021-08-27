Минздрав планирует привить от гриппа более 87 млн россиян

В Минздраве сообщили, что в России планируют привить от гриппа более 87 млн человек, что составляет 60% от общецелевой группы.

«Стратегией иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года, утверждённой распоряжением правительства РФ, установлен целевой показатель вакцинации от гриппа до 60% общецелевой группы и до 75% для пациентов, отнесённых к группам риска. В соответствии с планом, вакцинацию от гриппа пройдут 87,7 млн россиян», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что в ряде российских регионов вакцинация против гриппа начнётся в ближайшие дни.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News рассказал, каким правилам нужно следовать при вакцинации от гриппа и от коронавируса.