Памфилова прокомментировала ситуацию с видеонаблюдением на выборах в Госдуму

Глава ЦИК Элла Памфилова в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировала ситуацию с видеонаблюдением на выборах в Госдуму.

Об этом сообщает kp.ru.

«Мне говорят — отменили наше достижение, видеонаблюдение на выборах. Только они забывают сказать, что в ЕС вообще нет наблюдения. А почему? Западное общество не позволит такое под страхом нарушения частной жизни. Никто не позволит это сделать. Мы же изменили принцип видеонаблюдения с целью защиты биометрических данных. При этом камер и средств наблюдения у нас по-прежнему как никогда много, мы закрыли потребность в них у 96% комиссий. Видеотрансляция будет идти более 70 часов, день и ночь», — заявила Памфилова.

Она отметила, что доступ к видеотрансляции будет осуществляться посредством портала для партий и одномандатников.

По словам главы ЦИК, вся система оптимальна и современна и нацелена на профессиональное наблюдение и предупреждение нарушений.

Ранее политический консультант Алексей Ярошенко заявил в беседе с «Газетой.Ru», что программа «Миллион призов — #ВыбираемВместе» для участников онлайн-голосования может повысить явку избирателей на выборах в Госдуму.