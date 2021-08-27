Памфилова отреагировала на заявление Собчак о выборах в Госдуму

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Глава ЦИК Элла Памфилова в эфире радио «Комсомольская правда» ответила на заявление экс-кандидата в президенты Ксении Собчак о грядущих выборах в Госдуму.
Памфилова отреагировала на заявление Собчак о выборах в Госдуму
  • РИА Новости

Ранее Собчак в соцсетях усомнилась в открытости и честности голосования.

Элла Памфилова ответила, что не интересуется мнением Ксении Собчак по данному вопросу, передаёт kp.ru.

«Знаете, меня не интересует мнение этой особы. Пусть приходит наблюдателем и поработает на честность выборов», — заявила глава ЦИК.

Ранее политический консультант Алексей Ярошенко заявил в беседе с «Газетой.Ru», что программа «Миллион призов — #ВыбираемВместе» для участников онлайн-голосования может повысить явку избирателей на выборы в Госдуму.

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