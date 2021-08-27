Памфилова отреагировала на заявление Собчак о выборах в Госдуму
- РИА Новости
Ранее Собчак в соцсетях усомнилась в открытости и честности голосования.
Элла Памфилова ответила, что не интересуется мнением Ксении Собчак по данному вопросу, передаёт kp.ru.
«Знаете, меня не интересует мнение этой особы. Пусть приходит наблюдателем и поработает на честность выборов», — заявила глава ЦИК.
Ранее политический консультант Алексей Ярошенко заявил в беседе с «Газетой.Ru», что программа «Миллион призов — #ВыбираемВместе» для участников онлайн-голосования может повысить явку избирателей на выборы в Госдуму.