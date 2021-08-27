Памфилова рассказала об особенностях электронного голосования на выборах в Госдуму

Глава ЦИК России Элла Памфилова в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала, где будет проходить электронное голосование на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.

«Что касается электронного голосования. Оно будет доступно пока только в семи регионах, так как мы ещё не готовы к этому в масштабах всей страны. Это масштабная задача. Если в прошлом году было голосование в одном регионе, сейчас уже в семи. И что главное, оно осуществляется не взамен, а наряду», — передаёт слова главы ЦИК kp.ru.

Так, в число регионов, где избиратели смогут проголосовать в электронном формате, вошли Москва, Севастополь, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области, уточнила Памфилова.

Ранее политический консультант Алексей Ярошенко заявил в беседе с «Газетой.Ru», что программа «Миллион призов — #ВыбираемВместе» для участников онлайн-голосования может повысить явку избирателей на выборах в Госдуму.