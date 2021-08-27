Памфилова заявила о низком проценте отказа в регистрации на выборах в Госдуму

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Глава ЦИК Элла Памфилова заявила в эфире радио «Комсомольская правда», что на предстоящих выборах в Государственную думу самый низкий процент отказа в регистрации за последнее время.
Памфилова заявила о низком проценте отказа в регистрации на выборах в Госдуму
  • © пресс-служба Центральной избирательной комиссии России

Об этом сообщает kp.ru.

«На самом деле у нас самый низкий процент отказа в регистрации за последние выборы. Очень низкий. Если речь идёт о тех, кто на слуху, — не надо обобщать. 26 из 36 партий, которые живые, — в выборах. 13 человек на мандат в Госдуму, 11 — в заксобраниях, 4,5 — в регионах, где высшие должностные лица. У нас 3/4 выбывших — по инициативе самих кандидатов. 1/4 — снимали по ряду оснований», — сказала она.

Ранее политический консультант Алексей Ярошенко заявил в беседе с «Газетой.Ru», что программа «Миллион призов — #ВыбираемВместе» для участников онлайн-голосования может повысить явку избирателей на выборы в Госдуму.

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