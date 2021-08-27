В Удмуртии от клещей пострадали более 16 тысяч жителей

Короткая ссылка
С начала текущего эпидсезона к медикам с жалобами на укусы клещей обратились 16 449 жителей Удмуртии, в том числе 2843 ребёнка.
В Удмуртии от клещей пострадали более 16 тысяч жителей
  • РИА Новости

Об этом пишет izhlife.ru со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора по региону.

Отмечается, что с начала сезона клещевым вирусным энцефалитом в Удмуртии заболели 25 жителей, клещевым боррелиозом — 30.

Больше всего пострадавших от укусов насекомых в Ижевске — 8596 (52,3%).

«По фактам нарушений при проведении акарицидных обработок, отсутствия своевременного контроля качества проведённой обработки управлением на юридических и должностных лиц составлено более 20 протоколов об административном правонарушении», — говорится в сообщении ведомства.

Как ранее передавал «Крыминформ», в августе эксперты Роспотребнадзора заявили о высокой активности клещей на территории Крымского полуострова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить