В Удмуртии от клещей пострадали более 16 тысяч жителей

С начала текущего эпидсезона к медикам с жалобами на укусы клещей обратились 16 449 жителей Удмуртии, в том числе 2843 ребёнка.

Об этом пишет izhlife.ru со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора по региону.

Отмечается, что с начала сезона клещевым вирусным энцефалитом в Удмуртии заболели 25 жителей, клещевым боррелиозом — 30.

Больше всего пострадавших от укусов насекомых в Ижевске — 8596 (52,3%).

«По фактам нарушений при проведении акарицидных обработок, отсутствия своевременного контроля качества проведённой обработки управлением на юридических и должностных лиц составлено более 20 протоколов об административном правонарушении», — говорится в сообщении ведомства.

Как ранее передавал «Крыминформ», в августе эксперты Роспотребнадзора заявили о высокой активности клещей на территории Крымского полуострова.