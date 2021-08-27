В Удмуртии от клещей пострадали более 16 тысяч жителей
- РИА Новости
Об этом пишет izhlife.ru со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора по региону.
Отмечается, что с начала сезона клещевым вирусным энцефалитом в Удмуртии заболели 25 жителей, клещевым боррелиозом — 30.
Больше всего пострадавших от укусов насекомых в Ижевске — 8596 (52,3%).
«По фактам нарушений при проведении акарицидных обработок, отсутствия своевременного контроля качества проведённой обработки управлением на юридических и должностных лиц составлено более 20 протоколов об административном правонарушении», — говорится в сообщении ведомства.
Как ранее передавал «Крыминформ», в августе эксперты Роспотребнадзора заявили о высокой активности клещей на территории Крымского полуострова.