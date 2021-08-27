Аналитик Ульянов назвал популярные мошеннические приёмы обмана россиян

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал о самых популярных способах, которые используют мошенники для обмана россиян.

На сегодняшний день особенно популярны у мошенников такие методы, как фишинг (рассылка писем) и вишинг (телефонные звонки), сказал он в беседе с «Известиями».

«Часто новые виды связаны с новостной повесткой, например, недавно крупный банк устраивал акцию и раздавал пиццу, потом появились поддельные сайты, на которых нужно было оставить данные своей банковской карты, чтобы получить пиццу в подарок. Также мошенники эксплуатируют имена публичных людей, анонсируют розыгрыши и призы, и это хорошо работает», — отметил Ульянов.

В связи с этим эксперт порекомендовал установить на телефон программу, которая определяет, кто звонит с неизвестного номера.

Так, в случае подозрений достаточно просто не брать трубку.

Кроме того, не стоит открывать подозрительные письма и кликать на ссылки, которые в них содержатся, заключил Ульянов.

Ранее психотерапевт и психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.