Специалист по безопасности Бахарев рассказал о правилах для велосипедистов

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Специалист экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев назвал главные принципы безопасного движения на велосипеде.
Специалист по безопасности Бахарев рассказал о правилах для велосипедистов
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Главное — это предсказуемость и заметность, отметил он в беседе с «Известиями».

Так, велосипедисту необходимо знать правила дорожного движения и иметь соответствующую экипировку и оснащение транспортного средства.

«Наиболее часто велосипедисты в случае падения получают травмы головы, коленей, локтей и кистей рук. Поэтому очень важна правильная экипировка, особенно когда речь идёт о детях-велосипедистах. По статистике, ношение шлема снижает риск получения травм головы на 85%. Кроме того, чтобы избежать ссадин и переломов, нужно надевать налокотники, наколенники и перчатки. И важно, чтобы все элементы защиты были подобраны индивидуально», — уточнил Бахарев.

При этом сам велосипед должен быть оснащён катафотами, фарами и фонарями с функцией мерцания, клаксоном, а также зеркалами — так водители смогут увидеть велосипедиста и успеют среагировать, добавил эксперт.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с НСН рассказал о перспективах использования электросамокатов.

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