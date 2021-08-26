В Нижнем Новгороде задержали участников крупной банды, подозреваемых в мошенничестве с автострахованием

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В Нижнем Новгороде задержали участников крупной банды, которые подозреваются в мошенничестве с автострахованием.
В Нижнем Новгороде задержали участников крупной банды, подозреваемых в мошенничестве с автострахованием
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По имеющимся данным, 29-летний мужчина в начале февраля 2019 года создал преступную группировку. Злоумышленники разработали схему, с помощью которой намеревались получить страховое возмещение при ДТП. За полтора года было совершено более 40 инсценировок.

Общий ущерб оценивается почти в 13 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела. Руководителя и активного участника банды заключили под стражу, ещё одного обвиняемого отправили под домашний арест.

Расследование продолжается.

Ранее, как сообщала газета «Известия», страховщики рассказали о самых популярных схемах мошенничества.

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