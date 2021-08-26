В Ростовской области вынесли приговор за ложное сообщение о бомбе

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В Ростовской области вынесли приговор по делу о ложном сообщении о бомбе.
В Ростовской области вынесли приговор за ложное сообщение о бомбе
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

В апреле 2021 года житель Каменска-Шахтинского, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в экстренные службы и заявил, что в одном из зданий готовится взрыв. Была проведена проверка, опасных предметов не нашли.

В отношении мужчины завели уголовное дело. Суд приговорил обвиняемого к году ограничения свободы. С него также взыскана сумма, потраченная на проверку.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что в Татарстане вынесли приговор по делу о ложном сообщении о террористической угрозе.

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