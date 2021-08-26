В Петербурге почтят память участников Полярных конвоев времён Второй мировой войны

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В Санкт-Петербурге почтят память участников Полярных конвоев времён Второй мировой войны.
В Петербурге почтят память участников Полярных конвоев времён Второй мировой войны
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает НТВ.

31 августа исполнится 80 лет с момента прибытия первых британских кораблей, доставивших в СССР военную и гуманитарную помощь. В 18:00 в Петербурге одновременно зазвонят колокола храмов и кораблей-музеев.

По словам организаторов, это новая акция. Также запланировано ещё 19 мероприятий, в том числе торжественный митинг, концерт, научно-практическая конференция.

Памятная программа запланирована также в Архангельске и Мурманске.

Ранее ОТР сообщало, что экспедиция «РГО Экспо» нашла истребитель времён Великой Отечественной войны на Колыме. Такие самолёты работали на трассе Аляска — Сибирь, проходившей через Магаданскую область.

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