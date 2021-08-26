Два колледжа из Калининградской области попали в топ-100 организаций WorldSkills Russia
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу правительства Калининградской области.
В рейтинг попали педагогический колледж Черняховска и бизнес-колледж Калининграда.
«Вхождение в рейтинг является важным этапом развития нашего среднего профессионального образования. Теперь два колледжа станут ориентиром для остальных учреждений, будут делиться опытом», — заявил зампред регионального правительства Илья Баринов.
Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», глава Башкирии Радий Хабиров предложил сделать Уфу постоянной площадкой для проведения национальных финалов чемпионата WorldSkills.