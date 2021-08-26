Два колледжа из Калининградской области попали в топ-100 организаций WorldSkills Russia

В Уфе на национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) прошла церемония награждения участников топ-100 образовательных организаций среднего профессионального образования.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу правительства Калининградской области.

В рейтинг попали педагогический колледж Черняховска и бизнес-колледж Калининграда.

«Вхождение в рейтинг является важным этапом развития нашего среднего профессионального образования. Теперь два колледжа станут ориентиром для остальных учреждений, будут делиться опытом», — заявил зампред регионального правительства Илья Баринов.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», глава Башкирии Радий Хабиров предложил сделать Уфу постоянной площадкой для проведения национальных финалов чемпионата WorldSkills.