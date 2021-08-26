В Калининградской области рассказали о сотрудничестве с Узбекистаном

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Вице-премьер правительства Калининградской области Илья Баринов и заместитель хокима Самаркандской области Узбекистана Батиржон Нуруллаев обсудили вопросы международного сотрудничества и двустороннего взаимодействия.
В Калининградской области рассказали о сотрудничестве с Узбекистаном
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Об этом сообщает «Янтарный край».

«Уверен, что мы найдём точки взаимодействия в деловых и культурных вопросах. Важная тема — это трудовая миграция в условиях пандемии», — заявил Баринов.

Ещё одним направлением сотрудничества, имеющим большие перспективы, он назвал туристическую сферу.

Со своей стороны, Нуруллаев отметил, что в регионе запланирован ряд деловых встреч.

Ранее телеканал «360» сообщал, что делегация из Узбекистана и представители подмосковного Мининвеста обсудили возможности совместных проектов в пищевой промышленности и сельском хозяйстве.

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