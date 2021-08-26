Силуанов заявил, что рост экономики в России достиг допандемийного уровня
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Об этом сообщается на сайте Минфина.
«Силуанов отметил, что в российской экономике успешно проводится контрциклическая политика. В первом полугодии рост экономики достиг допандемийного уровня, а во многих секторах превысил его», — говорится в сообщении.
Министр заявил, что «Россия стремится сохранить баланс между ростом и темпами инфляции, выходя на бюджетное правило при формировании бюджетной политики».
Ранее, как передавала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым расширил перечень приоритетных отраслей для кредитной поддержки бизнеса.