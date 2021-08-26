Силуанов заявил, что рост экономики в России достиг допандемийного уровня

Министр финансов Антон Силуанов на встрече министров финансов и управляющих центральными банками БРИКС в преддверии саммита лидеров стран БРИКС, который пройдёт 9 сентября 2021 года, отметил, что в российской экономике успешно проводится контрциклическая политика.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

«Силуанов отметил, что в российской экономике успешно проводится контрциклическая политика. В первом полугодии рост экономики достиг допандемийного уровня, а во многих секторах превысил его», — говорится в сообщении.

Министр заявил, что «Россия стремится сохранить баланс между ростом и темпами инфляции, выходя на бюджетное правило при формировании бюджетной политики».

Ранее, как передавала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым расширил перечень приоритетных отраслей для кредитной поддержки бизнеса.