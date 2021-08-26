В Национальном автомобильном союзе дали советы по выбору первой машины

Вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин дал советы по выбору первой машины.

В беседе с Nation News он заявил, что автомобиль должен быть новым, чтобы избежать лишних забот по содержанию и посвятить время именно улучшению навыков езды.

Комплектацию стоит выбирать, исходя из бюджета.

«Главное — чтобы ничего не пришлось прикручивать самому. Важно уметь разговаривать с дилером, чтобы он не накручивал лишних услуг за отдельную плату, которые можно сделать самостоятельно. Например, обработкой кузова и установкой сигнализации могут заняться специализированные компании, и при этом не потеряется гарантия», — сказал Субботин.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor назвал главную ошибку, которую водители допускают при продаже своей машины.