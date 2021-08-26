На форуме «Армия-2021» в Крыму представили тяжёлую технику

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На военно-техническом форуме «Армия-2021» на аэродроме Заводское в Крыму представили тяжёлую технику и стрелковое вооружение.
На форуме «Армия-2021» в Крыму представили тяжёлую технику
  • Универсальный бронированный автомобиль «Тайфун-К»
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Об этом сообщает ФАН.

В частности, были показаны новейшая модификация основного боевого танка Т-72Б3, противотанковый ракетный комплекс «Хризантема-С», универсальный бронированный автомобиль «Тайфун-К», артиллерийские системы МСТА-Б калибра 152 мм.

Из стрелкового вооружения представили ручные пулемёты ПКМ и РПК-74, автоматы Калашникова 74 различных модификаций, пистолеты Макарова и специальный бесшумный пистолет 6П9.

Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», на форуме «Армия-2021» представили модификацию АК-12 для спецназа.

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