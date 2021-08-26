На форуме «Армия-2021» в Крыму представили тяжёлую технику

На военно-техническом форуме «Армия-2021» на аэродроме Заводское в Крыму представили тяжёлую технику и стрелковое вооружение.

Универсальный бронированный автомобиль «Тайфун-К»

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Об этом сообщает ФАН. В частности, были показаны новейшая модификация основного боевого танка Т-72Б3, противотанковый ракетный комплекс «Хризантема-С», универсальный бронированный автомобиль «Тайфун-К», артиллерийские системы МСТА-Б калибра 152 мм. Из стрелкового вооружения представили ручные пулемёты ПКМ и РПК-74, автоматы Калашникова 74 различных модификаций, пистолеты Макарова и специальный бесшумный пистолет 6П9. Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», на форуме «Армия-2021» представили модификацию АК-12 для спецназа.