На форуме «Армия-2021» в Крыму представили тяжёлую технику
- Универсальный бронированный автомобиль «Тайфун-К»
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
Об этом сообщает ФАН.
В частности, были показаны новейшая модификация основного боевого танка Т-72Б3, противотанковый ракетный комплекс «Хризантема-С», универсальный бронированный автомобиль «Тайфун-К», артиллерийские системы МСТА-Б калибра 152 мм.
Из стрелкового вооружения представили ручные пулемёты ПКМ и РПК-74, автоматы Калашникова 74 различных модификаций, пистолеты Макарова и специальный бесшумный пистолет 6П9.
Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», на форуме «Армия-2021» представили модификацию АК-12 для спецназа.