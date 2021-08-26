Губернатор Подмосковья рассказал о своём отношении к видеоиграм

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о своём отношении к видеоиграм.

«Есть разные игры — через них можно и узнавать. Ведь через игру обучение идёт с максимальной эффективностью, это доказано психологами. Я нормально отношусь к играм, но важно, чтобы они были всё же созидательны с точки зрения мышления, психологии, поступков», — заявил он в эфире телеканала «360».

По его словам, всё должно быть в меру, а любой перебор принесёт только вред.

Как добавил Воробьёв, к компьютерным играм он относится с пониманием, хотя сам в них не играет.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН предложил ввести в школах уроки кибербезопасности.