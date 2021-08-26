В Калининградской области обезвредили 20 боеприпасов времён Великой Отечественной войны

Сотрудники Невского спасательного центра Санкт-Петербурга обезвредили 20 боеприпасов времён Великой Отечественной войны в лесополосе на территории посёлка Павлово Калининградской области.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Среди находок — два 105-миллиметровых артиллерийских снаряда, одна 82-миллиметровая миномётная мина, одна осколочная граната Ф-1. Все боеприпасы вывезены на полигон Балтфлота.

С начала 2021 года специалисты сводного отряда МЧС на территории Калининградской области и в водах Балтийского моря нашли и обезвредили более 11 тыс. боеприпасов.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили 12 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.