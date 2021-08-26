В Альянсе защитников животных прокомментировали идею ограничить число домашних питомцев у владельцев

Председатель Альянса защитников животных Юрий Корецких прокомментировал идею ограничить число домашних питомцев у владельцев.

В беседе со «Взглядом» он напомнил, что уже сейчас в законе «Об ответственном обращении с животными» есть норма, согласно которой владельцы могут содержать столько животных, скольким они могут обеспечить условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учётом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

По словам эксперта, дело не в количестве животных, а в том, как за ними ухаживает владелец.

«Лучше исходить из того, способен ли владелец обеспечить должные условия содержания, в том числе и санитарно-эпидемиологические, для того количества животных, которые у него есть», — сказал Корецких.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов в беседе с URA.RU прокомментировал ход разработки в стране нормативно-правовой базы, которая может запретить россиянам заводить дома неограниченное количество питомцев.