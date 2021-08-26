На месте бывшей промзоны «Кунцево» в Москве возведут современный микрорайон

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что современный микрорайон появится до 2032 года на месте бывшей московской промзоны «Кунцево», которая будет реорганизована по проекту «Индустриальные кварталы».

Об этом сообщает НСН.

«Разработанный инвестором проект планировки предполагает строительство двух детских садов более чем на 500 мест площадью 11,5 тыс. кв. м и поликлиники на 170 посещений в смену. Реорганизация территории позволит создать почти 1,5 тыс. рабочих мест», — рассказал Ефимов.

По его словам, инвестор вложит в проект более 100 млрд рублей, при этом ожидаемый бюджетный эффект составит 586 млн рублей в год.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации».