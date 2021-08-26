На месте бывшей промзоны «Кунцево» в Москве возведут современный микрорайон

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что современный микрорайон появится до 2032 года на месте бывшей московской промзоны «Кунцево», которая будет реорганизована по проекту «Индустриальные кварталы».
На месте бывшей промзоны «Кунцево» в Москве возведут современный микрорайон
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Разработанный инвестором проект планировки предполагает строительство двух детских садов более чем на 500 мест площадью 11,5 тыс. кв. м и поликлиники на 170 посещений в смену. Реорганизация территории позволит создать почти 1,5 тыс. рабочих мест», — рассказал Ефимов.

По его словам, инвестор вложит в проект более 100 млрд рублей, при этом ожидаемый бюджетный эффект составит 586 млн рублей в год.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации».

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