На месте бывшей промзоны «Кунцево» в Москве возведут современный микрорайон
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- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«Разработанный инвестором проект планировки предполагает строительство двух детских садов более чем на 500 мест площадью 11,5 тыс. кв. м и поликлиники на 170 посещений в смену. Реорганизация территории позволит создать почти 1,5 тыс. рабочих мест», — рассказал Ефимов.
По его словам, инвестор вложит в проект более 100 млрд рублей, при этом ожидаемый бюджетный эффект составит 586 млн рублей в год.
Как ранее сообщало ФАН, в Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации».