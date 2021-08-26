В Калининградской области найдено захоронение бойцов времён Великой Отечественной войны

В городе Гусеве Калининградской области рабочие при проведении земляных работ обнаружили останки бойцов, скорее всего, времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Рабочие нашли человеческие останки и фрагменты армейского обмундирования в рамках проведения работ по благоустройству площади у железнодорожного вокзала.

По информации представителей поискового отряда «Экипаж», которые проводят эксгумацию, останки принадлежат бойцам Красной армии, павшим во время Великой Отечественной войны в ходе Восточно-Прусской операции при штурме Гумбиннена (Гусев) в октябре 1944 года и январе 1945-го.

Уточняется, что на данный момент нашли останки не менее 75 человек.

Следователи начали проверку по факту обнаружения.

Ранее ФАН сообщало, что сотрудники СУ СК России по Краснодарскому краю совместно с поисковым отрядом «Тамань» и региональным отделением общественного движения «Поисковое движение России» продолжают поисковые работы в Темрюкском районе.