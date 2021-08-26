Просветительский марафон «Новое Знание» состоится в Москве в сентябре

Второй федеральный просветительский марафон «Новое Знание», организованный российским обществом «Знание», пройдёт с 1 по 3 сентября в Москве.

Об этом сообщает «Взгляд».

В роли лекторов и наставников выступят свыше 150 выдающихся российских и зарубежных учёных, государственных и общественных деятелей, а также звёзды мировой культуры и спорта.

Участие в мероприятии уже подтвердили Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Елена Шмелёва, Анна Кузнецова, Владимир Мединский, Валерий Фальков, Андрей Фурсенко и другие.

Выступление спикеров россияне смогут увидеть на официальном сайте, а также в группе Российского общества «Знание» в соцсети «ВКонтакте».

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области пройдёт форум «Время образования».