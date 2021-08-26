Просветительский марафон «Новое Знание» состоится в Москве в сентябре
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Взгляд».
В роли лекторов и наставников выступят свыше 150 выдающихся российских и зарубежных учёных, государственных и общественных деятелей, а также звёзды мировой культуры и спорта.
Участие в мероприятии уже подтвердили Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Елена Шмелёва, Анна Кузнецова, Владимир Мединский, Валерий Фальков, Андрей Фурсенко и другие.
Выступление спикеров россияне смогут увидеть на официальном сайте, а также в группе Российского общества «Знание» в соцсети «ВКонтакте».
Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области пройдёт форум «Время образования».