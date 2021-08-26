В Тюменской области почти 60 тысяч детей из малообеспеченных семей получат выплаты

Короткая ссылка
Почти 60 тыс. детей от трёх до семи лет (включительно) из малоимущих семей получат социальные выплаты в Тюменской области. На эти цели выделено более 7 млрд рублей, в том числе с начала 2021 года — 3,4 млрд.
В Тюменской области почти 60 тысяч детей из малообеспеченных семей получат выплаты
  • РИА Новости

Об этом сообщает Вслух.ру со ссылкой на пресс-службу регионального департамента социального развития.

В настоящее время в Тюменской области размер ежемесячной выплаты для данной категории составляет 50, 75 или 100% величины прожиточного минимума ребёнка — 5997, 8996 или 11 995 рублей соответственно в зависимости от доходов семьи.

Это постоянная мера социальной поддержки, введённая по инициативе президента России Владимира Путина с января 2020 года.

Как ранее сообщал телеканал «360», родители более 1 млн детей получат единовременную выплату к началу учебного года в Московской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить