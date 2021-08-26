В Тюменской области почти 60 тысяч детей из малообеспеченных семей получат выплаты

Почти 60 тыс. детей от трёх до семи лет (включительно) из малоимущих семей получат социальные выплаты в Тюменской области. На эти цели выделено более 7 млрд рублей, в том числе с начала 2021 года — 3,4 млрд.

Об этом сообщает Вслух.ру со ссылкой на пресс-службу регионального департамента социального развития.

В настоящее время в Тюменской области размер ежемесячной выплаты для данной категории составляет 50, 75 или 100% величины прожиточного минимума ребёнка — 5997, 8996 или 11 995 рублей соответственно в зависимости от доходов семьи.

Это постоянная мера социальной поддержки, введённая по инициативе президента России Владимира Путина с января 2020 года.

Как ранее сообщал телеканал «360», родители более 1 млн детей получат единовременную выплату к началу учебного года в Московской области.