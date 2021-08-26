В Челябинской области против отца утонувшего в озере ребёнка возбудили дело

Следственное управление СКР по Челябинской области возбудило в отношении 35-летнего отца утонувшего ребёнка уголовное дело.

«В вечернее время 22 августа 2021 года подозреваемый на берегу водоёма в Тракторозаводском районе областного центра оставил без помощи четырёхлетнего сына, разрешив ему самостоятельно отправиться на водоём. У мальчика отсутствовали навыки плавания в открытой воде. В результате мальчик утонул», — сообщили URA.RU в СК.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге девочка 2019 года рождения выпала из окна квартиры на пятом этаже жилого дома.