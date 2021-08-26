ОНК: сбившая троих детей девушка заявила, что суд по её делу начнётся в сентябре

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Валерия Башкирова, сбившая в Москве троих детей, заявила посетившим её в СИЗО членам ОНК, что суд над ней начнётся в сентябре. Об этом RT сообщил один из членов комиссии.
ОНК: сбившая троих детей девушка заявила, что суд по её делу начнётся в сентябре
  • © Дмитрий Коробейников
  • РИА Новости

«Срок содержания под стражей — до 16 сентября, и в сентябре должен начаться суд», — привёл слова Башкировой правозащитник.

Он рассказал, что претензий по условиям содержания у девушки нет. Она сообщила, что находится в четырёхместной камере, отношения с соседками нормальные.

«Башкирова говорит, что в камере есть иконы, она читает православную литературу, встречалась со священником и ждёт его снова, а также общается с психологом», — добавил собеседник RT, уточнив, что Башкирова также получила два свидания с родителями. 

16 июля Валерия Башкирова на автомобиле Mazda сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве.

Пострадавших госпитализировали, двое из них впоследствии скончались в больнице.

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