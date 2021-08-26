Стали известны самые популярные товары для дома у россиян в летний период
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
Холодильники стали самым популярным товаром лета на платформе — спрос на них вырос на 17% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена составила 7 тыс. рублей.
На втором месте — диваны, их искали на 10% чаще, чем годом ранее.
Третье место по числу покупок заняли столы (рост интереса +22%), четвёртое — телевизоры (+16%), пятое — кровати (+5%).
В целом спрос на товары для обустройства дома вырос на 29% по сравнению с прошлым годом.
Ранее газета «Известия» сообщала, что в мае текущего года у россиян возрос спрос на водонагреватели, кипятильники и электрические чайники.