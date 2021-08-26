Правительство направляет более 1 млрд рублей на развитие завода «Камаз»

Короткая ссылка
Правительство России выделило более 1 млрд рублей на модернизацию производства и обновление модельного ряда грузовых автомобилей завода «КАМАЗ».
Правительство направляет более 1 млрд рублей на развитие завода «Камаз»
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Выделенное финансирование, в частности, поможет заводу возместить затраты в рамках инвестиционных проектов и ввести в эксплуатацию новую линию профилирования лонжеронов — основных силовых элементов транспортных средств», — приводит ТАСС сообщение правительства.

Решение принято по итогам рабочей поездки премьера в Набережные Челны, которая состоялась 3 июня. В ходе командировки Мишустин посетил «КАМАЗ». После возвращения в Москву премьер поручил Минпромторгу и Минфину предусмотреть дополнительное финансирование на реализацию планов по развитию «КАМАЗа».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить