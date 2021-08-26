Правительство направляет более 1 млрд рублей на развитие завода «Камаз»

Правительство России выделило более 1 млрд рублей на модернизацию производства и обновление модельного ряда грузовых автомобилей завода «КАМАЗ».

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Выделенное финансирование, в частности, поможет заводу возместить затраты в рамках инвестиционных проектов и ввести в эксплуатацию новую линию профилирования лонжеронов — основных силовых элементов транспортных средств», — приводит ТАСС сообщение правительства.

Решение принято по итогам рабочей поездки премьера в Набережные Челны, которая состоялась 3 июня. В ходе командировки Мишустин посетил «КАМАЗ». После возвращения в Москву премьер поручил Минпромторгу и Минфину предусмотреть дополнительное финансирование на реализацию планов по развитию «КАМАЗа».