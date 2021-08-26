Отряд «ЛизаАлерт» получил более 26 тысяч заявок на поиски людей в 2021 году

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За 2021 год добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» получил 26 374 заявки на поиск людей на территории России.
Отряд «ЛизаАлерт» получил более 26 тысяч заявок на поиски людей в 2021 году
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Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе «ЛизаАлерт».

В 2020 году за этот же период в организацию поступило почти на 30% заявок меньше (19 333).

А за весь 2019 год отряд получил 25 255 заявок на поиск людей.

Как уточняется, в большинстве случаев (около 80%) люди пропадают в городах. Порядка 20% всех заявок приходит на поиск людей, заблудившихся в природной среде, в частности, в лесах.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что координатор отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов на III Всероссийском форуме добровольческих поисково-спасательных отрядов представил новый браслет безопасности для поиска пропавших людей.

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