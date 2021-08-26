В агентстве недвижимости перечислили риски при покупке квартиры
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В беседе с «Известиями» она рассказала, что потенциального покупателя должно насторожить, если его торопят, не давая задержаться на лестнице, в тамбуре или на лифтовой площадке.
По словам специалиста, таким образом собственник может пытаться скрыть неадекватных соседей или асоциальное окружение.
Иногда продавцы могут умолчать о высоком уровне шума в квартире. Ещё одна уловка — сокрытие перепланировки, отметила Дымова.
«Если перепланировка несогласованная, это прямой путь к большим расходам: либо штрафу, либо — в самом плохом случае — к штрафу и восстановлению исходного состояния за свой счёт», — предупредила эксперт.
Ранее генеральный директор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков в беседе с ФАН дал прогноз по рынку недвижимости в России до конца лета.