В агентстве недвижимости перечислили риски при покупке квартиры

Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова рассказала, что собственники квартир нередко пытаются скрыть от возможных покупателей недостатки жилья.

В беседе с «Известиями» она рассказала, что потенциального покупателя должно насторожить, если его торопят, не давая задержаться на лестнице, в тамбуре или на лифтовой площадке.

По словам специалиста, таким образом собственник может пытаться скрыть неадекватных соседей или асоциальное окружение.

Иногда продавцы могут умолчать о высоком уровне шума в квартире. Ещё одна уловка — сокрытие перепланировки, отметила Дымова.

«Если перепланировка несогласованная, это прямой путь к большим расходам: либо штрафу, либо — в самом плохом случае — к штрафу и восстановлению исходного состояния за свой счёт», — предупредила эксперт.

Ранее генеральный директор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков в беседе с ФАН дал прогноз по рынку недвижимости в России до конца лета.