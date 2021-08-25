В финал проекта «Пензенская область — регион возможностей» попали более 220 участников

По результатам дистанционного этапа кадрового проекта «Пензенская область — регион возможностей» в финал попали 222 участника, заявил врио губернатора Олег Мельниченко.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«Нам удалось отобрать сильнейших представителей из самых разных сфер деятельности: это наука и образование, органы местного самоуправления и исполнительной власти, информационные технологии, строительство, машиностроение, транспорт, здравоохранение и многие другие», — заявил Мельниченко.

Финал состоится в формате очной оценочной конференции.

Проект «Пензенская область — регион возможностей» стартовал 23 июня. Организатор — правительство региона при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщила, что лауреаты и участники конкурса «Лидеры России» рассказали о социальных проектах ко Дню Победы.