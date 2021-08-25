Поисковики нашли истребитель времён Великой Отечественной войны на Колыме

Экспедиция «РГО Экспо» нашла истребитель времён Великой Отечественной войны на Колыме. Такие самолёты работали на трассе Аляска — Сибирь, проходившей через Магаданскую область.

Об этом сообщает ОТР.

Фрагмент крыла обнаружили в озере Майорыч. Подъём запланирован на 2022 год.

«Нужно будет воспользоваться услугами наших соседей из Республики Саха. У них есть большой опыт по вымораживанию автомобильной техники зимой. Они мастера в этом. Его нужно просто выморозить. Проблема в том, что есть 1,5 м воды и потом 1—1,5 м ила с растениями», — заявил руководитель экспедиции Богдан Булычёв.

В следующем году также продолжатся поиски американского Douglas DC, который пропал во время войны в этом же регионе.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили 12 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.