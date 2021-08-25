В Краснодарском крае обезвредили более 300 боеприпасов времён Великой Отечественной войны
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Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Взрывотехники ОМОНа обследовали участок и нашли около 300 снарядов времён Великой Отечественной войны, в том числе 86 разнокалиберных артиллерийских снарядов. Все боеприпасы обезврежены.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили 12 боеприпасов времён войны.